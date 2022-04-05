Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kurumda çalışan kadrolu işçilerin bekledikleri müjdeyi verdi. Hizmet İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir ile kadrolu işçiler için 3 yıllığına imzaları atan Işıksu, “25 yıllık işçi geçmişimle, çalışma arkadaşlarımızın düşüncelerini bilen ve anlayan bir kardeşinizim. Yıllık bazda en az yüzde 67 zam ve sosyal haklardaki iyileştirmelerimiz hayırlı, Ramazan ayımız mübarek olsun” dedi.

Adapazarı Belediyesi ve Hizmetİş Sendikası, kadrolu işçilerin maaş ve sosyal haklarla ilgili iyileştirmeleri için mutabakata vardı. Başkan Mutlu Işıksu’nun ev sahipliğindeki imza törenine, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, Hakİş İl Temsilcisi ve Hizmetİş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir, sendika temsilcileri ve işçiler katıldı.

Yapılan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Sendika Başkanı Mesut Gökdemir, Başkan Mutlu Işıksu’ya güzel yaklaşımları ve destekleri için teşekkür etti. İmzalarının işçinin kararı olduğunu vurgulayan Gökdemir, “Bir arada olduğumuz ve güzel bir kararla mutabakata vardığımız için hem işçi kardeşlerimize hem de Başkanımız Mutlu Işıksu’ya çok teşekkür ediyoruz. Yaptığımız toplu iş sözleşmesi ile birlikte yıllık bazda en az yüzde 67 zam yapılmış; sosyal denge paylarında da önemli oranda iyileştirme yapılmıştır. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Gerçekleşen buluşmadan duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Mutlu Işıksu, “Mesai arkadaşlarımızın her birini çok seviyoruz. Belediyemizin tüm başarılı çalışmalarının altında onların imzası var. Allah hepsinden razı olsun. 25 yıllık işçi geçmişimle, çalışma arkadaşlarımızın düşüncelerini bilen ve anlayan bir kardeşinizim. Başta mesai arkadaşlarımızın mali durumu olmak üzere sendikanın düşüncesi ve belediyemizin finansal yapısıyla birlikte ortak bir mutabakata varmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şartları zorlayarak elimizdeki imkanların en güzelini vermeye gayret ettik. Mesut Başkanımızın söylemiyle verdiğimiz iyileştirmeler rekor düzeyde. Allah muvaffak eylesin. Yıllık bazda en az yüzde 67 zam ve sosyal haklardaki iyileştirmelerimiz hayırlı, Ramazan ayımız mübarek olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrin kalbi Adapazarı için aşkla çalışmaya devam” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Işıksu, çalışma arkadaşları ile sohbet etti; gerçekleştirilen imza töreni, hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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