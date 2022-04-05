SUBÜ’de suyun geleceği ele alınacak

SUBÜ Konuşmalarının 28’inci konuşmacısı ‘Türkiye’de Bilim ve Suyun Geleceği’ başlıklı söyleşiyle İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Su Vakfı Eski Başkanı Prof. Dr. Zekai Şen olacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nın 28’inci konuşmacısı, ‘Türkiye’de Bilim ve Suyun Geleceği’ başlıklı söyleşiyle İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Su Vakfı Eski Başkanı Prof. Dr. Zekai Şen olacak. Moderatörlüğünü SUBÜ Bilimsel Yayınlar Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Caner Erden’in üstleneceği söyleşide; Türkiye’de bilimsel çalışmaların kat ettiği mesafe, dünyaya göre bulunduğu konum, suyun korunması noktasında bilimsel olarak atılan adımlar, suyu korumanın önemi ve yöntemleri ile var olan su kaynaklarının nasıl kullanılması gerektiği gibi konular üzerinde durulacak. 6 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek söyleşi, üniversitenin YouTube kanalı SUBÜ Haber’den canlı yayınlanacak.

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