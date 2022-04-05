Karadeniz’in parça parça yuttuğu ilçede erozyon giderek artıyor Yarım bırakılan mendireğin erozyonun artmasına sebep olduğunu iddia etti Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı: “Mendirek bize yarar değil zarar verdi” “Yarım bırakılan mendirekten dolayı Yeni Mahalle tarafı kum tutmuyor, her gün bu şekilde erozyona uğruyor”

Sakarya Nehri’nin Karadeniz ile buluştuğu noktada da etkisini gösteren erozyonu bölgede tehdit oluşturmaya devam ediyor. Oluşan tahribatın yarım bırakılan mendirekten kaynaklandığını iddia eden Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, “Yarım bırakılan mendirekten dolayı Yeni Mahalle tarafı kum tutmuyor, her gün bu şekilde erozyona uğruyor“ dedi.

2 aydan fazla süredir Karasu sahili Akkum mevkiinde etkisini arttıran kıyı erozyonu bölgede bulunan evler için tehdit oluştururken, kumsalda hızla yok olmaya devam ediyor. Bu çerçevede etkisini arttıran erozyon Yeni Mahalle’de de görülmeye başladı. Buradaki yapıları da tehdit eden erozyonun sebebini Sakarya Nehri ağzına yapılan ve yarım bırakılan mendirek olduğunu iddia eden Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, bölgede çıkma riski fazla olan fırtına sonrasında mahallenin tamamen sular altında kalacağını söyledi.



“Böyle giderse Yeni Mahalle birkaç seneye kadar sular altında kalacak”

Yarım bırakılan mendirek sebebiyle erozyonun oluştuğunu iddia eden Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, “Herkes Akkum mevkiindeki kıyı erozyonuna odaklandı. Kıyı erozyonu daha öncelerde de belirtmiştik, Yeni Mahalle’yi de tehdit eder hale geldi. Deniz fenerinin olduğu bölgeye kadar yol vardı burada yol bitti ve şahsi arsalara girmeye başladı. Yeni Mahalle tehdit altında, böyle giderse Yeni Mahalle birkaç seneye kadar sular altında kalacak. Defalarca söyledik bu yapılmış olan yarım bırakılan mendirekten dolayı Yeni Mahalle tarafı kum tutmuyor, İhsaniye Mahalle’si tarafı tutuyor ve Yeni Mahalle tarafı her gün bu şekilde erozyona uğruyor. Ya bu mendireğin devamını getirsinler ya da mendireği tamamen kaldırsınlar. Bu mendirek bize yarar değil zarar verdi. Koruganlar, neredeyse deniz gitti gidecek koruganlardan sonra denize girilecek mesafe yaklaşık 150 metreyken 45 metre daha deniz ilerlerse koruganları kaybedeceğiz. İhsaniye Mahallesi tarafındaki koruganlar denizin içindeyken şimdi 50 metre içeride kaldı çünkü kum doldurdu. Bir taraf kum toplarken bir taraf kum veriyor, bunun sebebi ise yarım bırakılan mendirektir. Fenerimiz var burada yıkıldı yıkılacak eski fenerin hali ortada zaten denizin içerisinde kaldı. Bu fenerde inşaat molozlarıyla korunmaya çalışılıyor. Bir iki fırtına daha görürse bu fener de gidecek” dedi.

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