Alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tek katlı ev alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İnönü Mahallesi 7091 Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T.’ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden M.T.'nin oğlu Y.T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrasında yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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