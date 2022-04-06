Sakarya´da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Arifiye, Erenler ve Adapazarı ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 kilo 925 gram sentetik cannabinoid uyuşturucu maddesi, 464 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 110 adet ecstacy hap maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili N.A., H.A., E.K., E.A., N.Ç. ve H.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2022-04-06 12:18:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.