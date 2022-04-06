Hastalığını yenmek için başladığı yüzmede devlet sporcusu unvanını aldı

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Doğuştan hafif düzeyde gelişim geriliği ve hiperaktivite rahatsızlığı olan Sakaryalı milli yüzücü Ahmet Mintaz, devlet sporcusu unvanı alarak ömür boyu şeref aylığı almaya hak kazandı.

Hastalıklarıyla doğumunda tanışan, uzun süre ağır ilaçlar kullanmak zorunda kalan ve hastalığını yenmek için yüzme sporuna başlayan Ahmet Mintaz, İtalya ve Hollanda da düzenlenen Avrupa şampiyonalarında 2 altın, 1 gümüş ile 1 bronz madalya kazandı. Şampiyonalarda Türk bayrağını dalgalandıran Mintaz, devlet sporcusu unvanı alarak ömür boyu şeref aylığı almaya hak kazandı. Unvanı aldığı için gurur duyduğunu belirten Mintaz, kendisine desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederek, Polonya’da yapılacak olan dünya şampiyonasına tüm hızıyla hazırlandığını ifade etti.

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