SUBÜ ve ISUBÜ Yabancı Diller Yüksekokullarının yöneticilerinin bir araya geldiği istişare toplantısında, daha yüksek standartlara ulaşmak için bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması düşüncesi ön plana çıktı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Yabancı Diller Yüksekokulları yöneticilerinin katılımıyla çevrimiçi istişare toplantısı düzenlendi. SUBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Gürler ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Yasin Güneri; ISUBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gülin Zeybek ve Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Yakup Sönmez ile Öğr. Gör. Harun Çiftçi’nin yer aldığı toplantıda 5 konu başlığı altında değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca her iki yüksekokulun işleyiş süreçlerini ve faaliyetlerini daha iyi ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilmesi için fikir alışverişin yapıldı. Yüksek standartlara ulaşmak için birlikte hareket edilmesi noktasında hemfikir olunan toplantıda, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasının önemi vurgulandı. Bu doğrultuda yeni toplantılarda masaya yatırılması hedeflenen projelere ilişkin ön çalışmalar gerçekleştirildi.

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