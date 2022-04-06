Sakarya'da öldürülen çift ile oğulları toprağa verildi



İsa ÇİÇEK/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde, evin tapusu nedeniyle çıkan tartışmada Çetin Güler'in (54) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü ağabeyi Bedri (65), yengesi Duriye (62) ve yeğeni Tuncay Güler (24) toprağa verildi.

Olay, dün iftar vaktinde Kemalpaşa Mahallesi Gündoğar Sokak'ta meydana geldi. Nakliye firması işletirken bir süre önce iflas eden Çetin Güler, ağabeyi Bedri Güler'in evine geldi. Babalarından kalan evin tapusunun kendisine verilmesini isteyen Çetin Güler ile ağabeyi arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Çetin Güler, yanında getirdiği pompalı tüfekle ağabeyi Bedri, yengesi Duriye ve yeğeni Tuncay Güler´i vurdu. Ailenin küçük oğlu Berat Güler (23) ise balkondan kaçarak kurtuldu.

Bedri ve Duriye Güler çifti ile oğulları Tuncay Güler´in cenazeleri, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ndeki otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki İstiklal Camisi'ne getirildi. Burada helallik alındı, kılınan cenaze namazının ardından da cenazeler Serdivan Merkez Mezarlığı´nda toprağa verildi.

Polis, olayın ardından kaçan Çetin Güler'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Serdivan İsa ÇİÇEK

2022-04-06 17:23:21



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