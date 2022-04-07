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Karadeniz’in parça parça yuttuğu ilçe için yeni gelişme Kıyı erozyonunun yaşandığı bölgeye 7 dalgakıran yapılacak Bölgedeki erozyonu sonlandıracak adımın atıldığını açıklayan Başkan Ekrem Yüce: “Dalgakıranlarımız yeterli değildi, 7 dalgakıranın yapımı için bakanlığımız çalışmalarına başladı”

İHA

Karadeniz’in parça parça yuttuğu ilçe için yeni gelişme Kıyı erozyonunun yaşandığı bölgeye 7 dalgakıran yapılacak Bölgedeki erozyonu sonlandıracak adımın atıldığını açıklayan Başkan Ekrem Yüce: “Dalgakıranlarımız yeterli değildi, 7 dalgakıranın yapımı için bakanlığımız çalışmalarına başladı”

Sakarya’nın Karasu ilçesi sahil kesiminde büyük tahribata sebep olan ve sahili tehdit eden kıyı erozyonu ile alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Kıyı erozyonunun yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sorunun çözümü için bölgeye 7 yeni dalgakıranın yapılacağını belirterek, “Burada dalgakıranlarımız vardı ama yetersizdi, topraklarımız denize gitti. Bakanlığımız çalışmasını yürütüyor, 7 yeni dalgakıranın inşası tamamlanacak” dedi.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahil kesiminde büyük tahribata sebep olan kıyı erozyonunun çözümüne ilişkin bölgeye 7 yeni dalgakıran inşa edilecek.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karasu'da bazı ziyaretlerde bulundu. Sakarya'nın Karadeniz kıyılarında bir süredir devam eden kıyı erozyonunun önlenmesi için son görüşmeleri yapan Yüce, süreci takip eden heyetle bir araya geldi. Yüce ve beraberindeki heyet Karasu Sahili'nde erozyonun tahrip ettiği bölgelerde inceleme yaptı.

Bakanlık programa aldı
Son durumla ilgili bölge heyeti ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinden bilgi alan Yüce, süreçle ilgili olumlu gelişmeleri paylaştı. Bölgedeki dalgakıranların yetersiz olmasından dolayı yaşanan erozyonu sonlandıracak adımın atıldığını ifade eden Yüce, bakanlık tarafından 7 yeni dalgakıranın inşasına başlanacağını açıkladı. Yapılan son incelemede denizdeki hareketliliğin büyük ölçüde azaldığına dikkat çeken Yüce, tehlikenin şu an için son bulduğunu ancak kalıcı bir çözüm için gerekli tüm adımların atıldığını söyledi.

Konuyu yakından takip ediyoruz
Konuya ilişkin bakanlık ile iş birliği halinde çalışmaları takip ettiklerini ifade eden Başkan Yüce, “Günlerdir gündemde olan Sakarya'mızın en şirin ilçelerimizden bir tanesi Karasu'daki bu konuyu en başından bu yana yakından takip ediyoruz. Cennet bölgemizde denizin kabarmasıyla, dalgaların oluşmasıyla, deniz karaya doğru gelmeye başladı. Şu anda görülen, bu sınırdaki bir eve kadar yanaştı. Bununla ilgili çok ciddi tedbirler alındı. Dalgakıranlarımız görevini yapıyordu ama yeterli değildi. 7 dalgakıranın yapımı için bakanlığımız çalışmalarına başladı. Altyapı Daire Başkanlığı ile temas ettik, Büyükşehir olarak bakanlığımızla iş birliği halindeyiz” diye konuştu.

7 adet dalgakıran yapılacak
Başkan Yüce sahil bölgesindeki son durum hakkında bilgiler verirken, “En büyük desteği Karasu Belediyemiz verdi. Şükürler olsun şu anda deniz ciddi manada geriye çekildi. Tehlike şuan için durmuş gibi ama ileriye dönük var. 7 dalgakıranımızın yapımı ve inşası için gerekli tüm adımları attık, süreci yakinen takip ediyoruz. Deniz çok büyük nimet ama tabi belirli tedbirler almanız gerekiyor. Rabbim doğal güzelliklerimizi, turizm alanlarımızı ve yaşam alanlarımızı afetlerden korusun. Afet Allah'tan ancak tedbir almak bizim görevimiz. Gereken ne ise yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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