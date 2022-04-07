Brezilya'dan geldi, Sakarya'da Müslüman oldu Brezilyalı Fabyola "Ayşe" ismini aldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Brezilyalı Fabyola Borges De Freitas isimli kadın, Ayşe ismini alarak Müslüman oldu.

Adapazarı ilçesinde oturan Fabyola Borges De Freitas, İslamiyet'le ilgili araştırmaların ardından Müslüman olmaya karar verdi. İlçe müftülüğüne başvuran Freitas için müftü vekili Mustafa Nurgün tarafından ihtida töreni düzenlendi. İslam diniyle ilgili bilgi verilmesinin ardından şahitler huzurunda kelimei şehadet getiren Freitas, Ayşe ismini alarak Müslüman oldu. Kur'anı Kerim, ilmihal ve ihtida belgesi takdim edilen Freitas, "Allah'ın huzurunda araştırarak, isteyerek, severek ve bir baskı altında kalmadan İslamiyet'i seçtim" dedi.

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