Bahçesini temizlerken el bombası buldu

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İsa ÇİÇEK/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Geyve ilçesinde H.Ç.´nin bahçesinde temizlik yaparken bulduğu el bombası jandarma ekiplerince imha edildi.

Eşme Mahallesi'nde oturan H.Ç., bahçesini temizlerken toprağın içinde açık bir metal kutu içerisinde cisim gördü. Cismi yakından inceleyen H.Ç. el bombası olduğunu fark edip jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri, yapılan incelemenin ardından cismi güvenli bir alana götürüp imha etti.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Geyve İsa ÇİÇEK

2022-04-07 15:46:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.