Ağabeyinin evinde katliam yapan şüpheli: Gözüm kararmıştı, sonrasını hatırlamıyorum (2)

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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TUTUKLANDI

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı ağabeyi, yengesi ve yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren Çetin Güler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güler´e yardım ettiği iddia edilen M.T.T ise serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK

2022-04-08 16:10:46



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