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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İftar vakti aile katliamı yapan şüpheli tutuklandı

İHA

İftar vakti aile katliamı yapan şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tapu meselesi yüzünden kardeşi, yengesi ve yeğenini öldüren cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 5 Nisan Salı günü Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta meydana geldi. Tapu meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada evleri yan yana olan Ç.G. (54); kardeşi Bedri (65), kardeşinin eşi Duriye (59) ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler'e (31) tüfekle kurşun yağdırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla adrese çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, yaptıkları inceleme neticesinde şüphelinin yerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet büro ekiplerince yapılan operasyon neticesinde aile katliamı gerçekleştiren cinayet şüphelisi ve şüpheliye kaçmak için yardımcı olan M.T.T. Karasu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ve M.T.T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Ç.G. tutuklanırken, şüpheliye kaçmak için yardımcı olan şahıs ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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