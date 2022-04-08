TEM’de tır ile çarpışan lüks otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde tır ile çarpışan lüks otomobilin şarampole yuvarlandığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan N.L. (61) idaresindeki 38 NL 994 plakalı Mercedes marka lüks otomobil ile Ö.K. (29) idaresindeki 27 AKT 994 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil şarampole uçtu. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şarampole yuvarlanan araç sürücüsü N.L. yaralandı. Ekiplerce yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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