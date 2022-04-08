Ağabeyinin evinde katliam yapan şüpheli: Gözüm kararmıştı, sonrasını hatırlamıyorum (3)

AİLE KATLİAMINI YAPAN ÇETİN GÜLER YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANMIŞ
Sakarya´nın Serdivan ilçesinde evin tapusu nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi, yengesi ve yeğenini pompalı tüfekle vurup öldüren Çetin Güler´in aile evinde yaptığı katliamda olay anında evde bulunmayan 2 yeğenini de öldürmek için aradığı ve yakalandığında da yurt dışına kaçmaya çalıştığı öğrenildi.
400 ARAÇ İNCELENDİ
Polis Çetin Güler´i yakalamadan önce kentte geniş çaplı araştırma başlattığı ve olay yerine yakın bölgede bir tüfek daha bulunduğu, polis droneleriyle de yakın bölgedeki ormanlık alanda arama yapıldığı belirtildi. Ayrıca 400´e yakın araçta polisin inceleme yaptığı ve şüpheliyle irtibatta olduğu tespit edilen 20 şüphelinin de yakın takibe aldığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK
2022-04-08 20:58:19
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