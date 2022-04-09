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Kuvay-ı Milliye döneminin izleri, 33 yıldır bu müzede sergileniyor Orijinal ve fotokopi olmak üzere toplam 73 eserin sergilendiği müze ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

İHA

Sakarya'nın Geyve ilçesinde uzun süre belediye binası olarak kullanıldıktan sonra Sakarya Valiliği'nin destekleriyle 30 Ekim 1989 tarihinde müze haline getirilerek ziyarete açılan yapı, Kuvayı Milliye döneminin izlerini 33 yıldır sergiliyor.

Kuvay-ı Milliye döneminin izleri, 33 yıldır bu müzede sergileniyor Orijinal ve fotokopi olmak üzere toplam 73 eserin sergilendiği müze ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Sakarya’nın Geyve ilçesinde uzun süre belediye binası olarak kullanıldıktan sonra Sakarya Valiliği'nin destekleriyle 30 Ekim 1989 tarihinde müze haline getirilerek ziyarete açılan yapı, Kuvayı Milliye döneminin izlerini 33 yıldır sergiliyor.
Geyve ilçesi Ali Fuat Paşa Mahallesi’nde 1956 yılında tek katlı olarak inşa edilen yapı, uzun süre belediye binası olarak kullanıldıktan sonra, 1983 yılında ikinci kat yapılarak, Sakarya Valiliği'nin destekleriyle, 30 Ekim 1989 tarihinde müze olarak ziyarete açıldı. Kurtuluş savaşı komutanlarından Ali Fuat Cebesoy ve Kuvayı Milliye dönemine ait eşyaların sergilendiği müzenin alt katında bir salonun çevresinde altı oda yer alırken, bir oda sergi salonu olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Kurtuluş savaşına katılmış kişilerin fotoğrafları, Sivas Kongresi, Amasya Protokolü ve Erzurum kongrelerinin kararları, Atatürk'e ait el yazması olan 10. Yıl Nutkunun fotokopilerinin yer aldığı müzede Kuvayı Milliye zamanına ait haritalar ve fotoğraflar sergileniyor. Üst katında kurtuluş savaşı komutanlarından Ali Fuat Cebesoy’a ait karyola, giysiler, belgeler, madalyalar, savaş krokileri ve fotoğrafların yer aldığı müzede, 47 arşiv belgesi ve 26 etnografik eser olmak üzere toplam 73 eser ziyaretçilere sergileniyor. Müze hakkında bilgiler veren ve Geyve ilçesinin tarihi hakkında kitapları bulunan ve müzeler hakkında bilgi veren Namık Cihan ise dünyanın dört bir yanından bölgeye ziyarete gelen vatandaşlara burada bilgiler vererek tarihi tekrardan betimlettiğini aktardı.

“Bu müze ziyaretçilerin ilgilisini çekiyor”
Müze hakkında bilgiler veren Yerel Kültür Derneği Başkanı Namık Cihan, “Bu müzenin açılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi, Anadolu işgallerinden sonra işgalci güçlere karşı çıkmak adına toplumsal birlikteliğin sağlandığı ve örgütlü topluluk olan Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti 30 Eylül 1919’da burada oluşturulmuştur. Kuranlarda, Geyve Kayamakamı, imamları, müftü ve ileri gelen esnaflardan oluşan bir grup. Onların anısına buradaki müze oluşturulmuştur. Bu ziyaret açılan yerde kitaplar, belgeler ve Kuvayı Milliye mücadelesine katılan büyüklerin silah ve giysilerin örnekleri bulunmaktadır. Ayrıca bu müzede çok önemli belge ve bilgilerde vardır. Bu müze ziyaretçilerin ilgilisini çekiyor. Bu yöreden, İpek Yolu’nu ziyaret eden gezginciler ve sadece bu yöreyi görmek için gelen konuklarımızı Sakarya Valiliği ve Kültür Müdürlüğü talebi üzerine bende yerel kültür derneği başkanı olarak ziyaretçilere rehberlik hizmeti vermekteyim. Topraklarımızı, içerisinde yaşadığımız coğrafyayı ve bu günlere gelmemizi sağlayan bu mekana sebep olan değerli büyüklerimizi anlatmaktan onur duyuyoruz. Örneğin, anayasa mahkemesi üyeleri, Danıştay üyeleri, Arap Büyükelçileri, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilerini, vatandaşlardan oluşan kafilelerini buralara getirdik, gezdirdik ve bilgileri aktardık” dedi.

“Kurtuluş savaşı sırası ve sonrasındaki yazışmalarına ait orijinal belgeler vardır”
Ali Fuat Cebesoy Paşa'nın eşyalarının bulunduğun müze hakkında bilgiler aktaran Cihan, “Kurtuluş savaşının unutulmaz komutanlarından olan Ali Fuat Cebesoy’un Sakarya savaşları sırasında merkez üssünü kurduğu bu yerleşkede vatandaşlarla olan sıcak ilişkileri sonrasında halkın kendisine gösterdiği bu teveccüh karşısında sağlığında burayı ziyaret ederek öldüğünde buraya gömüldüğünü söylemiş. 13 Ocak 1968 yılındaki vefatından sonra her sene ölüm tarihinde burada anma toplantıları ve törenleri düzenlenir. Ailesi de bu yöre halkının gösterdiği teveccüh karşısında Ali Fuat Cebesoy Paşa’nın kişisel eşyalarını bu belde yönetimine vererek burayı bir aile müzesi oluşturmasını sağlamıştır. Müze içerisinde ise Ali Fuat Cebesoy Paşa’nın kurtuluş savaşı sırası ve sonrasındaki yazışmalarına ait orijinal belgeler vardır. Diğer salonlarda da kişiler bilgilerin olduğu duvar afişleri, kurtuluş savaşının vazgeçilmezleri olan Sakarya savaşları sırasındaki cephe hareketlerini gösteren haritalar yer almaktadır. Yatak odası olarak kullanıla oda da değerli büyümüzün kişisel eşyaları, yattığı yatak, valizleri, kullandığı silahlar, madalyaları, cüzdanı, ayakkabıları gibi her türlü kişisel eşyası vardır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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