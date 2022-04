Hendek, Ramazan Bayramı’ndan sonra yeni yüzüne kavuşacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ramazan Bayramı’ndan sonra Hendek ilçesinde detaylı yenileme için ihale sürecinin bittiğini ve 52 bin ton asfaltın serim işlemine başlanacağını söyledi.

Üç yılda 810 kilometre yolun yenilendiği, 1 milyon 130 bin ton asfaltla ulaşımda önemli hizmetlerle dolu bir dönemi yöneten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bu alanda yatırım haberlerini vermeye devam ediyor. Yüce, yol yenileme, asfaltlama ve üstyapı konusunda Hendek'te geniş detaylı bir çalışmaya başlanacağının haberini verdi. İlçede mahalleleri ve merkezini birbirine bağlayan grup yollarını içeren çalışma için ihalenin yapıldığını açıklayan Yüce, bayramdan hemen sonra bölgeye 52 bin 500 ton asfaltın serimi yapılacağını ifade etti.



“Önemli bir çalışmaya daha, yine Hendek'te başlıyoruz”

Kent merkezi ve 16 ilçeye aynı hassasiyetle, hiç bir ayrım gözetmeden hizmet ettiklerini vurgulayan Yüce, Hendek'e sadece 2 yıl da toplam 22 milyon 643 bin TL'lik asfalt yatırımı yaptıklarını belirterek, “Sakarya'mızın her köşesi bizim gözümüzde cennettir. Bu yetkiyi, her bölgeye eşit ve en kaliteli hizmeti götürmek için almış bulunuyoruz. Her ilçemiz bizim için kıymetlidir. 3 yılda ulaşım alanında rekor denebilecek seviyede hizmetler hayata geçirdik. Tarihte ilk diyebileceğimiz miktarda, 810 kilometrelik yolu asfaltladık. Sadece Hendek ilçemizde tam 41 kilometrelik grup yolunu önce yeniledik ve sonra asfaltla buluşturduk. Şimdi önemli bir çalışmaya daha, yine Hendek'te başlıyoruz. İhalemizi yaptık, bayram sonrası bölgeye toplamda 52 bin 500 ton bitümlü sıcak karışım asfaltımızı dökeceğiz. Güzel Hendek'imizde yapacağımız çalışmayla ulaşıma kalite katacağız. Hayırlı olsun” dedi.

