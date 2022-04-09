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Devrilen ağaçtan kaçarken düşüp yaralandı; tedavi gördüğü hastanede öldü

DHA

Devrilen ağaçtan kaçarken düşüp yaralandı; tedavi gördüğü hastanede öldü


Ali Sencer ARSLANSinan KABATEPE/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)ADAPAZARI'nda evinin bahçesinde kestirdiği ağacın üzerine doğru geldiğini görüp kaçmak isterken düşüp yaralanan İsmet Demirtürk (60), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.
Şeker Mahallesi´nde 28 Mart günü evinin bahçesinde kestirdiği ağacın üzerine geldiğini fark eden İsmet Demirtürk, kaçarken dengesini kaybedip yere düşüp yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Demirtürk, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alındı. Demirtürk, dün doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
İsmet Demirtürk, bugün öğle vakti Sakarya Karasu İlçesi Merkez Camisi´nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı´nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ali Sencer ARSLAN Sinan KABATEPE
2022-04-09 16:58:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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