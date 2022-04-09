Devrilen ağaçtan kaçarken düşüp yaralandı; tedavi gördüğü hastanede öldü

Ali Sencer ARSLANSinan KABATEPE/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)ADAPAZARI'nda evinin bahçesinde kestirdiği ağacın üzerine doğru geldiğini görüp kaçmak isterken düşüp yaralanan İsmet Demirtürk (60), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.
Şeker Mahallesi´nde 28 Mart günü evinin bahçesinde kestirdiği ağacın üzerine geldiğini fark eden İsmet Demirtürk, kaçarken dengesini kaybedip yere düşüp yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Demirtürk, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alındı. Demirtürk, dün doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
İsmet Demirtürk, bugün öğle vakti Sakarya Karasu İlçesi Merkez Camisi´nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı´nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ali Sencer ARSLAN Sinan KABATEPE
2022-04-09 16:58:50
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.