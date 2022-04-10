Ramazan etkinlikleri devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde 10 Nisan Pazar günü Sedat Anar sahne alacak. Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlik saat 21.30’da başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinlikleri tasavvuf müziği konseri ile devam edecek. 10 Nisan Pazar günü Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte Sedat Anar sahne alacak. Anar, santur ve erbane ile Ramazan’ın manevi iklimine uygun eserleri dinleyicilerin beğenisine sunacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada 21.30’da başlayacak etkinliğe tüm kültür sanat dostları davet edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.