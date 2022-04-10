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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Soykan: “İlk günkü aşkla çalışıyoruz”

İHA

Başkan Soykan: “İlk günkü aşkla çalışıyoruz”

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile birlikte ilçedeki esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Durmadan, yorulmadan ilk günkü aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Her daim milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Belediye Başkanı Bilal Soykan ile birlikte ilçe teşkilatının programı Akyazı’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çolak, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe teşkilatının da yer aldığı program ilçe merkezindeki esnaf ziyaretleri ile başladı. Teşkilat mensupları ile birlikte ilçedeki esnafları ziyaret eden İl Başkanı Yunus Tever ve Belediye Başkanı Bilal Soykan hayırlı ramazanlar dileklerini ileterek esnafların talep ve isteklerini dinledi.
Esnaf ziyaretleri sonrasında Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Başkanı Tever ve beraberindeki heyete yapımı devam eden Akyazı Spor Kompleksi projesini gezdirdi. Yapılan çalışmaları aktaran Belediye Başkanı Bilal Soykan kompleksin açılışını 2023 yılında gerçekleştireceklerini ifade etti. Akyazı tarihinin en büyük projesi olan Akyazı Spor Kompleksi inşaatının hızla ilerlediğini ifade eden AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, “Aralık ayında temelini hep birlikte attığımız bu önemli projenin geldiği nokta hepimizi mutlu etti. Bu güzide tesis inşallah 2023 yılında hemşerilerimizin hizmetinde olacak. Çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum” dedi.
Program iftardan sonra Kuzuluk Orta Mahalle’deki kahvehane ziyaretleri ile devam etti. Vatandaşların çay sohbetlerine ortak olan İl Başkanı Yunus Tever ve Belediye Başkanı Bilal Soykan sonrasında ise Kuzuluk Topçusırtı Mahalle Muhtarı Osman Boğaz’ı ziyaret etti. Akyazı ziyaretini değerlendiren AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, “Bugün Akyazı’da belediye başkanımız, ilçe başkanımız, ve teşkilat mensuplarımız ile gün boyunca çeşitli ziyaretlerde bulunduk, esnaflarımız ve vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımıza dua ve desteklerini sunan, samimi muhabbetleri, ilgileri ve güler yüzleri ile bizleri ağırlayan tüm Akyazılı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. 2023 hedeflerimize hemşerilerimizden aldığımız destekle yürümeye devam ediyoruz” diye konuştu.
Akyazılı vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan’ın huzuruna ve bereketine birlikte ortak olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan ise, “İl başkanımız, ilçe başkanımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte güzel bir günü geride bıraktık. Bizleri samimiyetle karşılayan sohbetlerine ortak eden tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Biz Akyazı için Türkiye için ilk günkü aşkla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. En büyük gücümüz milletimizden aldığımız destek. Büyük Türkiye hedeflerimize de bu büyük destekle ulaşacağız” şeklinde konuştu.

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