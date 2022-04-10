En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir eve giren yılan paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan doğaya salındı.

Akyazı ilçesi Altındere Cumhuriyet Mahallesi Gani Sokak’ta Ali İlmek isimli vatandaşın evine yılan girdi. Paniğe sebep olan yılan için ev sakinleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Evin banyo kapısının kasası ile duvar arasındaki boşluğa giren yılan, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya salındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.