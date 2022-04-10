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Dereye düşen büyükbaş hayvanı böyle kurtardılar

İHA

Dereye düşen büyükbaş hayvanı böyle kurtardılar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yol kenarında otladığı esnada dere yatağına düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde bulunduğu yerden kurtarıldı.
Olay, Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi Karaca Caddesi üzerinde meydana geldi. Nezaket Altuntaş’a ait olduğu belirlenen büyükbaş hayvan, yol kenarına otladığı esnada dere yatağına düştü. Bir süre düştüğü yerden çıkmak için çaba sarf eden ve yorgunluktan ayağa kalkamayan hayvanın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce halatlarla bağlanan büyükbaş hayvan, iş makinesi yardımı ile bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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