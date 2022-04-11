Altınküre Okulları öğrencilerinden çöp ve atık toplama etkinliği

Altınküre Okulları öğrencileri, Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkında çöp ve atık toplama etkinliğinde bir araya geldi.

Sakarya Altınküre Okulları, farkındalık oluşturmak amacıyla 'Şehrim Temiz' projesi başlattı. Okulun 4 ve 5’inci sınıf öğrencileri ile öğretmenleri, Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkında çevre temizliğine önem verilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi adına çöp ve atık toplama etkinliği düzenlendi. Gerçekleşen etkinlikte, çocukların temizlik ve sağlık konusunda bilinçlenmesi hedeflendi.

Etkinliklere devam edeceklerini belirten Altınküre İlkokul Müdürü Serkan Şahin, "Projemiz çerçevesinde doğaya bırakılan çöpleri ayrıştırarak Altınküre Okulları öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm Sakarya'ya temiz çevre farkındalığını kazandırmak istiyoruz. Temel amacımız olan daha temiz, daha yaşanılır bir şehir için etkinliklerimize mayıs ayında da devam edeceğiz. Etkinliğimize büyük bir özveri ile katılan tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi çevremiz için büyük öneme sahip bu güzel etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

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