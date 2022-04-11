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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu baraj Sakarya tarihinin en büyük projelerinden biri olacak

İHA

Bu baraj Sakarya tarihinin en büyük projelerinden biri olacak

Karasu ilçesinde 1 buçuk milyar liralık maliyetle yapılacak olan Darıçayırı Barajı'nın, yılda 40 milyon metreküp içme suyunu üretmenin yanı sıra her yıl 400 milyon liralık gelirle maliyetini 4 yılda amorti etmesi hedefleniyor.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, nisan ayı meclis toplantısında şehrin bir süredir merakla beklediği haberi verdi. Meclis toplantısında Darıçayırı Barajı ile ilgili tüm detaylar açıklandı. Başkan Yüce, projenin 1 buçuk milyar TL’ye mal edileceğini ve yıllık 400 milyon TL kazanç ile kendisini 4 yılda amorti edecek kapasitede olduğunu ifade etti. Yüce, ayrıca devasa tesisin yılda 40 milyon metreküp içme suyu üreterek Söğütlü, Ferizli, Kaynarca ilçelerinin içme suyu geleceğini garanti altına alacağı ve civardaki tüm sanayi tesislerinin içme suyu ile kullanım suyunu karşılayacağını ifade etti. Hidroelektrik Santrali (HES) kurulacak olan barajdan yılda 6 gigawatt enerji üretilerek Sakarya’ya enerji alanında ciddi bir katma değer sağlanacak.

"4 yılda kendisini amorti etmesi bekleniyor"
Projenin istihdam oluşturacağını ve şehrin doğal kaynaklarını koruyacağına dikkat çeken Yüce, "Altyapı ve üstyapılarımızın yeterli ve geliştirilebilir durumda olması çok önemli. Bu açıdan baktığımızda ileride karşılaşabileceğimiz ihtiyaçlara yönelik hazırlık yapmak bugünün ihtiyaçlarını karşılamak kadar önemlidir. Bu düşünceyle şehrimizin Kaynarca, Ferizli ve Söğütlü ilçeleri için hizmet verecek bir baraj projesi hazırlıyoruz. Baraj ve üzerine kurulacak 6 milyon kilowatt yıllık üretime sahip hidroelektrik santralle hemşerilerimize hizmet vereceğiz. Baraj ve tesisle birlikte yaklaşık 30 kişilik istihdamı da öngörmekteyiz. Baraj sayesinde bölgede meydana gelen taşkınları önleyeceğiz. Bizim için çok önemli olan su kaynaklarımıza sahip çıkacak ve çevremizi koruyacağız. Şehrimizin Kaynarca, Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde ikamet eden hemşerilerimizin kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılayacağız. Barajımızı yapişletdevret modeliyle hayata geçireceğiz. Proje orta vadede kendini amorti edecek ve Sakaryalıların mülkü olacaktır. Mutluyuz, gururluyuz, Sakarya’mıza hayırlı uğurlu olsun. Yıllık 400 milyon lira gelir elde etmesi öngörülüyor. 4 yılda kendisini amorti etmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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