Motosiklet ve el motoru çalan şüpheli tutuklandı

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde motosiklet ve el motoru çalan hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, 9 Nisan Cumartesi günü Akyazı ilçesi Yuvalak Mahallesinde Y.D. isimli şahsın motosikletinin ve el motorunun çalınmasına ilişkin jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.D. operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde, çaldıklarını tanımadığı bir kişiye sattığını söyleyen şüpheli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken çalınan mallar bulunarak sahibine teslim edildi.

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