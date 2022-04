SUBÜ’nün öğrenci toplulukları iftarda buluştu

SUBÜ öğrenci toplulukları iftarda bir araya geldi. Buluşmada konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Yaptığınız her bir çalışma, gösterdiğiniz her bir emek geleceğinize bir artı değer katıyor. Elimizden geldiğince sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrenci toplulukları, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, SUBÜ Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen ve SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Orhan Yılmaz’ın da yer aldığı iftar buluşmasına 44 öğrenci topluluğunun tamamı katılım gösterdi. İftarın ardından toplulukların görüşleri, beklentileri ve talepleri dinlendi.

Öğrenci topluluklarının üniversitelerin önemli dinamiklerinden birisi olduğunu vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Yaptığınız her bir çalışma, gösterdiğiniz her bir emek geleceğinize bir artı değer katıyor. Birlikte hareket etmek, yeni arkadaşlar edinmek, sinerji ile keşfetmek üniversitemizde başlattığımız sosyal transkript uygulamasına yansıyacak birçok faaliyeti beraberinde getiriyor. Topluluklarımızın arasında uluslararası öğrencilerimize ait olanlar da var. Üniversitemizde şu anda 78 ülkeden 3 bine yakın uluslararası öğrenci öğrenim görüyor. Onların da topluluk faaliyetlerinde yer almaları farklı kültürlerden insanların bir araya gelmeleri zaten kattığınız dinamizmi daha da anlamlı hale getirecektir. Sizlerle birlikte olmaktan ve sizleri dinlemekten mutluluk duyuyoruz. Tüm faaliyetlerinizde elimizden geldiğince sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İftarda öğrencilik yıllarının gözünün önünden geçtiğini söyleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, “Üniversiteye başladım, bitirdim aradan 3540 sene geçmiş olmasına rağmen hâlâ rektörümü göremedim. Ama sizler iftar sofrasında rektörünüzle baş başasınız. Üniversitenin adeta lokomotifi konumunda çok kıymetli öğrencilersiniz. İlim irfan yolunda farklı yerlerden şehrimize gelmişsiniz. Gayretleriniz ve çalışmalarınız var. Hocalarınızın teveccühleri ve takdirleri var. Sizleri tebrik ediyorum. İnşallah sizler de güzel ülkemize hizmet etmeye başladığınızda bir rektörle beraber iftar yapmanın ne olduğunu hayatın içinde göreceksiniz. Biz diplomayı aldığımız zaman imzasıyla rektörümüzü tanıdık. Hayalinizde geleceğe dönük ne kadar güzellikler varsa Allah size onları bahşetsin. Sizlerle bir arada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Bu, şu ana kadar bulunduğum en güzel iftar oldu” diye konuştu.

