Farklı ülkeden binlerce öğrenci orucunu aynı sofrada açıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan bin 100 kişilik iftar çadırında her gün farklı ülke ve dilden binlerce öğrenci orucunu aynı sofrada açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım programlarının yanı sıra Ramazan ayına özel çalışmalarla vatandaşın kalbine dokunuyor. Aşevinden her gün 600 öğün yemek evlere ulaşıyor, Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) içindeki Sosyal Market ve Sevgi Mağazası’nda durumu olmayan ailelerin yüzleri gülüyor. Bunların yanında yine belediyenin yemek tesisinde her gün durumu olmayanlar için iftar sofrası kuruluyor. Diğer sosyal yardım ve faaliyetlerin yanında bu yıl üniversitede bin 100 kişi kapasiteli sabit iftar çadırı kuruldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından organize edilen iftar hizmetinde her gün yeni bir sofra kuruluyor. Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından eğitim görmek için Sakarya’ya gelen yüzlerce öğrenci her gün bu sofrada oruçlarını açıyor. İftar programının yanı sıra çadır alanında kurulan platformda her gün farklı etkinlikler yapılıyor. Şiir, ilahi dinletisi ve söyleşilerin yapıldığı iftar alanında gençler Ramazan ayının hazzını ve maneviyatını dolu dolu yaşıyor.

