Şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ile Kaymakam Yakup Güney, şehit ve gazi aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Akyazı Kaymakamlığı ile Akyazı Belediyesi tarafından şehit ve gazi aileleri onuruna iftar programı düzenlendi. Programa, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, ilçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, ilçe Jandarma Komutanı Semih Gümüşbaş, ilçe Müftüsü Kamil Özcan Demir ile şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

İftar öncesinde masaları tek tek gezen Belediye Başkanı Bilal Soykan ile Kaymakam Yakup Güney şehit ve gazi aileleri ile sohbet etti. İftar sonrasında konuşma gerçekleştiren Soykan, “Mübarek Ramazan ayında iftar sofrasında siz değerli şehit ve gazi ailelerimizle bir araya gelmekten onur ve mutluluk duyuyoruz. Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sizler bize kahraman evlatlarımızın emanetisiniz” derken Kaymakam Güney ise, “Devletimiz ve milletimiz gazilerimiz ile şehit ailelerimizin daima yanında. Kapımız her daim sizlere açıktır. Mübarek Ramazan günü vesilesiyle tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

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