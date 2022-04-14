Sakarya Büyükşehir’den şehrin güneyinde yoğun mesai

Sakarya Büyükşehir SASKİ altyapı onarım ve yenileme çalışmaları çerçevesinde Geyve Alifuatpaşa ve Ilıca Mahallesi’ne uzun yıllar hizmet verecek olan yeni içmesuyu yatırımları kazandırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin genelinde yenileme ve altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevesinde uzun süredir güney bölgesinde Pamukova, Geyve ve Taraklı’da yoğun mesai harcayan ekipler, vatandaşların evlerine temiz ve kesintisiz suyu ulaştıran içme suyu altyapısını yeniliyor. Son olarak Geyve ilçesinde Alifuatpaşa ve Ilıca Mahallesi’nde çalışan ekipler, iki ayrı bölgede toplamda 2 bin 600 metrelik içme suyu altyapısı imalatını tamamladı. Bu çalışmayla birlikte binlerce hanenin yaşadığı iki mahalle kaliteli içme suyunu, kesintisiz şekilde sağlayan yeni bir altyapıya kavuştu.

SASKİ’den yapılan açıklamada, “Güney bölgemizde çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Şehir merkezinde ve 16 ilçede yenileme ve onarım çalışmalarıyla altyapımıza güç katıyoruz. İçmesuyu ve kanalizasyon altyapılarını baştan aşağı yeniliyor, aynı anda kentimizin dört bir noktasına temas ediyoruz. Son çalışmamızda Geyve’nin Ilıca Mahallesi’nde 2 bin metre ve Alifuatpaşa Mahallesi’nde ise 600 metrelik içme suyu hattı tamamen yenilendi. Bölgemizde hayırlı olsun” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.