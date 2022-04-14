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Bakan Koca’dan sevindirici bilgi: "19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır” “Endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı” “Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak”

İHA

Korona virüs salgınının seyri ile alakalı sevindirici bilgiler paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı. Özellikle maske başta olmak üzere, önemli kararların alınacağı bilim kurulu haftaya toplanacak. Bilim kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak" dedi.

Bakan Koca’dan sevindirici bilgi: "19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır” “Endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı” “Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak”

Korona virüs salgınının seyri ile alakalı sevindirici bilgiler paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı. Özellikle maske başta olmak üzere, önemli kararların alınacağı bilim kurulu haftaya toplanacak. Bilim kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak” dedi.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sakarya’ya geldi. İlk olarak Sakarya Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Koca’ya Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Sağlık Bakan yardımcıları Halil Eldemir, Sebahattin Aydın eşlik etti. Bakan Koca, pandemi süreci hakkında ki son gelişmeleri paylaştı. 19’a yakın ilde yoğun bakımda yatan hasta sayısının sıfır olduğunu ve korona virüs salgınının seyri ile alakalı sevindirici bilgiler paylaşan Bakan Koca, bilim kurulunun haftaya toplanacağını ve özellikle maske hususunda önemli kararlar alınacağını aktardı.

“19’a yakın ilde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır”
Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte hastanelerde özellikle yoğun bakımlardaki durum hakkında bilgiler veren Bakan Koca, “Salgının seyri giderek bu dönemde etkisini azaltmaya başladı. Özellikle sıfır vaka olan illerimiz, sıfır yatan hastası olan illerimiz ve sıfır yoğun bakım hastası olan illerimiz olmaya başladı. Şuan 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Ve her geçen gün bunun azaldığını görüyoruz. Ağrı’da, Uşak’ta, Gümüşhane’de, Bayburt’ta, Artvin’de yoğun bakım yataklarımızda şuan hastamızın olmadığını söyleyebilirim. Buna benzer toplam 19 ilimizde yoğun bakım yataklarımızda hastamızın olmadığını söylemek mümkün” dedi.

“Endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı”
3 ay önce ifade ettiği ‘En kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz’ sözünü hatırlatan Bakan Fahrettin Koca, “Hatırlarsanız geçen yıl ben, maskeli bu son yazımız olacak demiştim. Ve o dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o yaza giriyoruz. Gümüşhane ve Giresun’da 3 ay önce hatırlarsanız Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum; ‘En kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyeniz, müsterih olunuz’ diye bir konuşmam olmuştu. O dönemde de özellikle bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişe ile yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum, endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı müsterih olun” diye konuştu.

“Bilim Kurulu en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak”
Bilim Kurulu toplantıları ve çalışmaları hakkında da bilgiler veren Bakan Koca, “Bilim Kurulu haftaya toplanıyor. Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere, bu anlamda önemli alınacak kararlar olacak. Okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu’nun toplantısında ele almış olacağız. Özellikle şuan maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulaması da haftaya Bilim Kurulu’nda değerlendirilmiş olacak. Ve Bilim Kurulu özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Bununla ilgili daha detaylı Bilim Kurulu sonrasında açıklamamız zaten olacak” şeklinde konuştu.

"Sakarya’da yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı için daha iyi ne yapabiliriz, bunu değerlendireceğiz"
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, “Bugün Sakarya’da sağlık altyapılarımızın durumunu yerinde görmek, tıp fakültesi öğrencilerimizle görüşmek ve sağlık çalışanlarımızla hemhal olmak için bulunuyoruz. Valimiz ve il sağlık müdürümüzle birlikte şehrimizde verilen sağlık hizmetleri ve yeni hizmet mahalleri hakkında bir değerlendirme yapacağız. Sakarya’da yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı için daha iyi ne yapabiliriz, bunu değerlendireceğiz” dedi.

“Salgın günleri artık geride kaldı”
Türkiye’nin sağlık sisteminin çok güçlü olduğunu vurgulayan Bakan Koca, “Salgın günleri artık geride kaldı. Sağlık hizmetlerini Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ulaştığı zirvede tutmakta kararlıyız. Gücü ve sağlam altyapısı ile dünyanın gıpta ettiği sağlık sistemimiz, deneyimli sağlık insan kaynağımız, hepimizin gurur kaynağı oldu. İnşallah, önümüzdeki dönemde, sağlık sistemimizi daha da güçlendireceği. Salgının ağır ve korkunç yükü üzerimizden kalkarken gündemimiz de değişti. Artık sağlık meslek mensuplarımızın memnuniyetini temin etmek ve her zaman vatandaşlarımızın uygun sağlık hizmetini en iyi koşullarda almasını sağlamak için daha çok gayret ediyoruz. Bütün sorunları aşmak için büyük çaba ve gayret sarf ediyoruz” diye konuştu.

“Sağlık yatırımlarımıza yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz”
Şehir hastanesi tamamlandıktan sonra sağlık üssü olacağına değinen Bakan Koca, “Sakarya bizim için son derece önemli bir merkezimiz. Bu şehrin adına yaraşır bir hizmet vermekte kararlıyız. Ziyaretimizde özellikle sağlık yatırımlarımıza yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz. Geçen ay iki yeni 1’inci basamak sağlık tesisimizi hizmete açtık. Şu an toplam bin 776 yataklı, hastanelerimiz dahil toplam 9 yatırımın inşaatı devam ediyor. İhale, arsa ve proje aşamasında olan 4 yatırımımız daha mevcut. En önemli yatırımlarımızdan biri olan, gözbebeğimiz Sakarya Şehir Hastanemiz önümüzdeki yıl tamamlandığında, bin yatağı ve 305 bin metrekare kapalı alanıyla tüm bölgenin sağlık üssü haline gelecek” şeklinde konuştu.

“Sakarya’da 4 bin 130 yatakla sağlık hizmeti vereceğiz”
Sakarya’da 2002 yılından bu zamana kadar gelişen sağlık sisteminden söz eden Bakan Koca, “Sakarya’mızda toplam yatak sayısını 2002’den bugüne, 960’dan 2 bin 354’e yani tam 2 buçuk katına çıkardık. Bu yatırımlarla birlikte Sakarya’da 4 bin 130 yatakla sağlık hizmeti vereceğiz. 2002’de 6 olan 112 acil istasyon sayısı 37’ye, ambulans sayısı ise 9’dan 65’e çıktı. Sakarya’daki bu dev yatırımlara paralel olarak insan kaynağımıza da çok önem veriyoruz. Bugün ilimizde 9 bin 76 kişilik sağlık ordumuzla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu sayı 2002’de bin 948’di” ifadelerini kullandı.

“Yarının hekimleri ile bir hekim ve hekim adayı olarak sohbet edeceğiz”
Üniversitede tıp okuyan öğrencilerle bir araya geleceğini söyleyen Bakan Koca, “Bugün ayrıca burada pırıl pırıl gençlerle, tıp fakültesi ve uzmanlık öğrencilerimizle görüşeceğiz. Yarının hekimleri ile bir hekim ve hekim adayı olarak sohbet edeceğiz. Hastanelerimizde şifa bekleyen hastalarımızı ziyaret edeceğiz. Akşam da iftarda meslektaşlarımızla birlikte olacağız. Bugünkü ziyaretimizin tek amacı sağlık sistemimizi daha iyi hale getirmek için istişarelerde bulunmak. Yarın vereceğimiz hizmetleri bugünden planlamaktır. Meslektaşlarımızın ve yarının hekimlerinin bugünkü önerilerini dinlemektir” dedi.
Gerçekleşen konuşmalar sonrasında Bakan Koca, basına kapalı olan İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı’na toplantısına katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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