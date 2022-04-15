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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serdivan Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı

İHA

Serdivan Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı

Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vektörle mücadele çerçevesinde ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına başladı.
Serdivan Belediyesi, ilaçlama sezonunun başlamasıyla birlikte öncelikle larva üremesinin engellenmesine yönelik çalışmayla özellikle sineklerin üreme yerleri olan kaldırım, yol kenarları ve kanalizasyon kapaklarının olduğu bölgelerde ilaçlama çalışmalarına başladı. Konuya ilişkin Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise ilaçlama çalışmalarında insana, doğaya, diğer canlılara zarar vermeyen, Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği ve Sağlık Bakanlığı’nın izin verdiği ruhsatlı ilaçların kullanıldığı belirtilirken, çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak ilçe genelinde devam edeceği vurgulandı.

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