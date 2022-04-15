Minibüs, 100 koyunun arasına daldı 11’i telef oldu YHT köprüsünden dikkatsizce koyunlarını ağıla götürüyordu, minibüs sürüye daldı

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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde gece saatlerinde minibüs, yaklaşık 100 koyunun bulunduğu sürüye daldı. Meydana gelen kazada 11 koyun telef olurken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay, Pamukova ilçesi Çardak Mahallesi yolu Yüksek Hızlı Tren Hattı köprüsü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.K.’ya ait yaklaşık 100 koyun araziden çıkarak YHT köprüsü üzerinden hiçbir önlem almadan ağıla götürdüğü esnada S.Ö. idaresindeki 54 B 5300 plakalı Volkswagen marka minibüs karanlıkta fark edemediği sürüye çarptı. Meydana gelen kazada, 11 koyun telef olurken durum jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Ekiplerin incelemesi neticesinde telef olan koyunlar olay yerinden kaldırıldı. Kaza sonrasında minibüste maddi hasar oluşurken jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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