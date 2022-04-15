Başarılı kadın girişimciler öğrencilerle buluştu

SUBÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen seminerde, Sakarya'nın girişimci kadınları öğrencilerle buluştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUBÜKAM) tarafından düzenlenen kadın ve aile seminerlerinin ikincisinde başarılı kadınlar, öğrencilerle bir araya geldi. Seminerde Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Zehra Dirim, Başkan Yardımcısı Öykü Sena Aydeniz ve Kadın Girişimciler İcra Komitesi Üyesi Nazan Gürsoy, iş hayatında elde ettikleri başarılara yönelik tecrübelerini ve hikayelerini öğrencilerle paylaştı. Seminer sonunda SUBÜKAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hümeyra Taşçıoğlu Baysal tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi.

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