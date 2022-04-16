Yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı

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Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde yol kenarında bulunan yaralı Kızıl Şahin, Kocaeli’ndeki Ormanya Tabiat Parkı’nda tedavi altına alındı. Yaralı şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Karapürçek ilçesinde vatandaş tarafından yol kenarında bulunan yaralı Kızıl Şahin, Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlüğüne teslim edildi. Yaralı şahin daha sonrasında Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

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