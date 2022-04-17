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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Kürek Şampiyonası'nın galibi Fenerbahçe

DHA

Türkiye Kürek Şampiyonası'nın galibi Fenerbahçe


İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya)(DHA)TÜRKİYE Kürek Federasyonu tarafından Sapanca Gölü´nde düzenlenen Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası sona erdi. Büyük heyecana sahne olan yarışlarda Büyükler Kadın ve Erkek kategorilerinde şampiyon Fenerbahçe oldu.
Sakarya´nın Kırkpınar ilçesindeki 15-17 Nisan tarihlerinde Sapanca-Kırkpınar Kürek Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışlar, Fenerbahçe ve Galatasaray´ın kıyasıya mücadelesine sahne oldu.
Kadınlar kategorisinde 550 puan ve Erkekler kategorisinde 908 puan ile genel sıralamada rakiplerini geride bırakan Fenerbahçe, her iki kategoride de şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Galatasaray kadınlarda 188 puan ve erkeklerde 666 puanla ikinci sırada yer alırken, İzmir Sümerspor Kürek takımı ise kadınlarda 8 puanla üçüncü sırada yer aldı. Fenerbahçeli kürek sporcularına şampiyonluk kupası Türkiye Federasyon Başkanı Erhan Ertürk tarafından verildi.
25 KULÜP 500 SPORCU KATILDI
15 Nisan´da eleme yarışlarıyla başlayan, 16-17 Nisan´da ise 15 farklı kategoride 25 kulüp ve 500´den fazla sporcu şampiyonluk kupası için kürek çektiği yarışlara Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası´nda, Akademi Türkiye Şampiyonası ve Deniz Küreği Ulusal Egemenlik Kupası yarışları da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yarışlarda suya inen sporcular Erkekler, kadınlar, master erkek-kadın, master mix, 23 yaş altı erkek-kadın, akademi erkek-kadın-master, deniz küreği kadın-erkek-master-mix, hafif kilo erkek-kadın kategorilerinde kürek çekti.
SPORSEVERLER EN KALABALIK KÜREK YARIŞINA TANIK OLDU
Yarışlara yoğun ilgi gösteren ve Sapanca Gölü sahil şeridini dolduran sporseverler, 2 bin metrelik parkur boyunca kürek çeken sporculara destek oldu. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen canlı yayınlar ve markaların sahil şeridinde açılan stantlar ile şenlik havasında geçilen yarışlar, sporseverlerin beğenisini topladı.
ERHAN ERTÜRK: ADINA YAKIŞIR BİR MÜCADELE
Kazanan sporcu ve takımlara ödüllerini Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Sanmar Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün ile Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri takdim etti. Yarışlardan sonra açıklamalarda bulunan Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, şampiyonanın adına yakışır bir şekilde olduğunu söyledi. Müsabakaların çok güzel bir havada geçtiğini belirten Ertürk, "Bu parkurda mücadele eden tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu değişen vizyonumuzun ilk adımlarındandı. Bununla ilgili birçok yenilik yapmaya çalışıyoruz. Kürek sporunun çehresini değiştirecek pek çok adımı da atmaya devam edeceğiz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kürek yarışları
-Kazanan sporcuların sevinci
-Başkan Erhan Ertürk açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2022-04-17 15:59:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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