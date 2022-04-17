TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 - Turgutluspor: 0

– TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. haftasında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Turgutluspor’u 30 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Tarık Güldal xx, Enes Biroğlu xx, Şafak Nalbantoğlu xx, Okan Kayataş xx
Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Çağlayan Menderes xx, Doğan Ateş xx (Okan Dernek dk. 70 x), Oğuz Kocabal xx, Ömer Bozan xx (Burak Süleyman dk. 75 xx), Ozan Sol xx (Onur Ramazan Toprak dk. 70 xx), Onur Karakabak xx, Oğuz Yıldırım xxx, Hurşit Taşçı xx (Ömer Can Sokullu dk. 83 x), Ümit Kurt x, Mustafa Tahir Babaoğlu xxx (Ali Özgün dk. 83 x)
Turgutluspor: Fatih Demirlek xx (Ozan Can Oruç dk. 62 x), Özgür Özdemir xx, Emre Keskin xx, Hakan Turan x (Mustafa Emirhan Özyaşar dk. 83 x), Ahmet Şahinbaz xx, Haşim Ada Şahin xx, Ekrem Okkay xx (Mutlu Aksu Doğan dk. 46 x) (Erkan Taşkıran dk. 62 x), Okan Erdik xx, Ali Kuçik xx (Muhammet Haşim Çoban dk. 70), Hamit Kulya xx, Sinan Akaydın xx
Goller: Mustafa Tahir Babaoğlu (dk. 56), Burak Süleyman (dk. 77), Oğuz Yıldırım (dk. 90) (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Ümit Kurt (Sakaryaspor), Okan Erdik, Sinan Akaydın (Turgutluspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.