Sakaryaspor - Turgutluspor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakaryaspor - Turgutluspor maçının ardından

İHA

Sakaryaspor - Turgutluspor maçının ardından

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 35. hafta maçında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Turgutluspor'u 30’ mağlup etti. Müsabakanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Turgutluspor’u 30 mağlup etti. Bu galibiyet ile puanını 78’e çıkartan Sakaryaspor, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken, Turgutluspor ise 34 puanda kaldı. Maç sonunda her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, "2 maç üst üste deplasmandaydık. İnanılmaz mücadele gösteren bir oyuncu grubumuz var. Kazanma talebinin vermiş olduğu baskı ve stres kolay değil. Bugün ilk defa böyle bir atmosferde oynadılar, önemli bir galibiyetti. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz, sabırla desteklediler. İlk yarı istediğimiz oyunu çok fazla gösteremedik, kolay değil. 2. yarı daha istekliydik. Yaptığımız oyuncu değişiklikleri hemen reaksiyon verdi o anlamda da sonuca gittik. Bütün takım arkadaşlarımı, ekibimi, herkesi tebrik ediyorum. Taraftarımıza ayrı parantez açarak teşekkür ediyorum. 10 yıldır bu hayali kuruyorlardı. Bugün de bu hayali gerçekleştirmenin en önemli adımını attık. Birlik, beraberlik olduğu sürece işler daha kolay olur. Bugün de güzel bir galibiyet oldu" şeklinde konuştu.

"Meşaleleri hep birlikte yakacağız inşallah"
Bir beraberliğin kendilerine yettiğini ancak Sakaryaspor olarak mücadelelerine aynı şekilde devam edeceklerini aktaran Şanlı, "Matematiksel olarak kesinleşmedi ama kalan 3 maçta da aynı konsantrasyonla aynı istek ve arzuyla yine sahada Sakaryaspor olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Bir beraberlik yetiyor ama Sakaryaspor’a yakışan; nasıl oynuyorsak, nasıl mücadele ediyorsak aynı şekilde yine sahada olacağız. Önümüzdeki Serik deplasmanı var, ondan sonra diğer maçı düşüneceğiz. Oradan alacağımız galibiyetle birlikte dönüşte o meşaleleri hep birlikte yakacağız inşallah" diye konuştu.

Nadir Arıkan: "Bu ligde kalacağımıza inancım tam, bunun için çaba sarf edeceğiz"
Turgutluspor Teknik Direktörü Nadir Arıkan ise "Öncelikle Sakaryaspor takımı ve camiasını tebrik ediyorum, şampiyonlukları hayırlısı olsun. Laik oldukları yer yukarı ligler. Bunu da ilerleyen dönemlerde inşallah elde edeceklerdir, Süper Lig’e kadar çıkarak. Biz kendi açımızdan baktığımızda sıkıntılı süreçler yaşıyoruz, zor bir süreç yaşıyoruz. Bazı şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Bazen eksiklerimiz oluyor. Bugün de oyun anlamında baktığınızda eksiklerimiz vardı. Netice itibari ile Sakaryaspor takımı ile oynuyoruz yapmak istediklerimizi çok iyi yapamadık. Sonuç olarak 30 gibi bir skor çıktı ortaya. Belki penaltı pozisyonu olmasaydı oyunu bir parça daha tutabilir miydik, biraz daha süreyi uzatabilir miydik o şekilde sonuca nasıl etki edebilirdik bunun yollarını arayabilirdik. Ama olmadı, hayırlısı diyelim. Bundan sonraki maçlarımız 3 tane. Sonuç itibari ile hem bize hem rakiplerimizin oynayacağı maçlara bağlı bunlar neticesinde Turgutluspor olarak bu ligde ben geldiğim günde söylemiştim; son Maraş maçı 90. dakika düdüğü çaldıktan sonra da bu ligde kalacağımıza inancım tam. Bunu da gerçekleştirmek için çaba sarf edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 - Turgutluspor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 - Turgutluspor: 0
Türkiye Kürek Şampiyonası'nın galibi Fenerbahçe
YEREL HABERLER Türkiye Kürek Şampiyonası'nın galibi Fenerbahçe
SAKRAD, Erasmus+ ile Avrupa’ya açıldı
YEREL HABERLER SAKRAD, Erasmus+ ile Avrupa’ya açıldı
Satın almak istediğini söylediği motosikleti 'Park edeceğim' bahanesiyle çaldı Kurye işlerinde kullandığı ekmek teknesi çalınan Demiz Ayaz Demirci: “Ramazan günü çok canımı yaktılar, zar zor aldığım bir motordu”
YEREL HABERLER Satın almak istediğini söylediği motosikleti 'Park ...
İYİ Partililer kazaya karıştı: 3 yaralı Kazada, Sakarya il başkan yardımcıları Selahattin Mungan ve Yüksel Esmeroğlu yaralandı
YEREL HABERLER İYİ Partililer kazaya karıştı: 3 yaralı Kazada, ...
Kanala düşen otomobilden kendi imkanlarıyla kurtuldular
YEREL HABERLER Kanala düşen otomobilden kendi imkanlarıyla ...
Şehrin göbeğinde bıçaklı kavga 1 yaralı
YEREL HABERLER Şehrin göbeğinde bıçaklı kavga 1 yaralı
Bir buçuk asırlık Osmanlı eseri, hala dimdik ayakta Rahime Sultan Cami 5’inci imam hatibi olan Mücaheddin Çoban: “İçinde barındırdığı tarih, o günden bu güne orijinalliğini korumuş günümüze kadar gelmiştir”
YEREL HABERLER Bir buçuk asırlık Osmanlı eseri, hala dimdik ...
Öğrencilere canlı müzik ve bisiklet şovu
YEREL HABERLER Öğrencilere canlı müzik ve bisiklet şovu
Yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı
Marketlerde stoku yapılan ürünün tohumu çiftçilere dağıtıldı Sakarya’da bin çiftçiye 10 ton yağlık ayçiçeği tohumu desteği Gerçekleşen destekle Sakarya’da 30 dekar alanda üretime başlanacak
YEREL HABERLER Marketlerde stoku yapılan ürünün tohumu çiftçilere ...
Bebeği yeni doğan ebeveynler dikkat: Sarılık kalıcı hasara sebep olabilir Uzmanı uyardı, bebeğinizde bu belirtiler varsa dikkat Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Mercan: “Yeni doğan bebeğinizin ilk 24 saat içerisinde sarılığını fark ettiyseniz bu acil bir durumdur”
YEREL HABERLER Bebeği yeni doğan ebeveynler dikkat: Sarılık kalıcı ...
Depreme hazırlık ve risk tespitinde Sakarya pilot il olarak belirlendi Sakarya’da depreme hazırlık için kritik adım: Hasarlı yapılar süratle tespit edilecek
YEREL HABERLER Depreme hazırlık ve risk tespitinde Sakarya pilot il ...
Başkan Soykan üniversite öğrencileri ile iftarda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Soykan üniversite öğrencileri ile iftarda ...
Rektör Yardımcısı Zahmakıran: “Nanoteknoloji hiç girilmemiş bir deryanın kapısı”
YEREL HABERLER Rektör Yardımcısı Zahmakıran: “Nanoteknoloji hiç ...
Başarılı kadın girişimciler öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başarılı kadın girişimciler öğrencilerle buluştu
Minibüs, 100 koyunun arasına daldı 11’i telef oldu YHT köprüsünden dikkatsizce koyunlarını ağıla götürüyordu, minibüs sürüye daldı
YEREL HABERLER Minibüs, 100 koyunun arasına daldı 11’i telef ...
Serdivan Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.