TEM’de feci kaza, dinlenme tesisindeki tıra ok gibi saplandı: 2 yaralı Kağıt gibi ezilen otomobilden yaralı olarak kurtuldular

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, dinlenme tesisindeki park halinde bulunan tıra ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada adeta kağıt gibi ezilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Erenler geçişi Alancuma mevkiinde bulunan dinlenme tesisi içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Çağdaş G. idaresindeki 34 NP 6663 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, tesis içerisinde park halinde duran 06 BPT 568 plakalı tıra arkadan adeta ok gibi saplandı.

Çarpışmanın etkisiyle kağıt gibi ezilerek hurdaya dönen otomobilde sürücü Çağdaş G. ve yolcu olarak bulanan O.H. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

