2 yıl 10 ay hapis cezası vardı jandarma ekiplerince yakalandı

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede ekiplerce devam eden uygulamalar neticesinde hakkında ‘Kasten Yaralama’ suçundan 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (21) yakalandı. E.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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