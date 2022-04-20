Kavga ederken merdivenden düşüp başını çarpan liseli Enes öldü



İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Geyve ilçesinde, okulda bir öğrenciyle kavga ederken merdivenlerden düşüp başını yere çarpan lise öğrencisi Enes İşcan (17) yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Geyve ilçesi Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde meydana geldi. Mobilya bölümü öğrencisi işitme engelli Enes İşcan ile N.Ş. (17) isimli öğrenci arasında teneffüste tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında merdivenlerden düşen Enes İşcan, başının yere çarptı. Yaralanan İşcan için sağlık ekibi çağrıldı. Gelen ambulansla Geyve Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Enes İşcan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Enes İşcan´ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürülürken, N.Ş. ise polis tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve İsa ÇİÇEK

2022-04-20 15:26:54



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