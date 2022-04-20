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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sapanca Gölü’nde içme suyu kalitesi birinci sınıf

İHA

Sapanca Gölü’nde içme suyu kalitesi birinci sınıf

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik çerçevesinde analizleri yapılan Sapanca Gölü’nde içme suyu kalitesi "(A1) 1. Sınıf" kalitesinde olduğu tespit edildi.
Sakarya ve Kocaeli’nin içme suyu kaynağını karşılayan Sapanca Gölü’nde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik çerçevesinde her ay 10 farklı noktadan numune inceleniyor. Bu doğrulta, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca Gölü ile ilgili son yapılan analizleri paylaştı. Göldeki suyun içilebilirlik anlamında hangi seviyede olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik çerçevesinde belirlendi. "İçmesuyu Elde Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması" alanında alınan son numuneler suyun "(A1) 1. Sınıf" kalitesinde olduğunu gösterdi. Başkan Yüce, ayrıca gölün 32.24 metrelik seviyeyle son yılların en iyi noktasına ulaştığını bilgisini paylaştı. Türkiye'nin en kaliteli içme sularından birine sahip olduklarını vurgulayan Yüce, bu zenginliği korumak ve geleceğe aktarmak için çalıştıklarını aktardı.

“Bu sertifika sayılı şehirlere veriliyor”
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri, gölün ve kent genelindeki tüm akarsular, doğal kaynakların korunması için büyük bir hassasiyetle çalışıyor. Gölü, besleyen tüm dereakarsulardan her ay düzenli olarak numune alınıyor. 10 ayrı istasyondan yüzey, orta ve dip suları da örnek olarak incelemeye gönderiliyor. Büyükşehir'in uzman ekibi Su ve Atıksu Kontrol Laboratuvarı’nda suyun kalitesini ve içindeki değerleri rutin olarak takip ediyor. Analizlerde suyun fizikokimyasal, biyolojik parametreleri kontrol ediliyor. Bu analizler Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne raporlanıyor. Ekipler kurulan dijital ve elektronik sistemlerle kayıp kaçağı ortadan kaldırarak seviyenin yükselmesini sağlıyor. Son analizin de sonucu olan 'A1 1. Sınıf su kalitesi’ sertifikası Türkiye'de sayılı şehirlerde bulunuyor.

“Hamdolsun hep standartların en üst seviyesindedir”
24 saat görev başında olan saha ekiplerinden rapor aldıklarını belirten Yüce, "Sapanca Gölü’müz, bizim en büyük cennetimiz. Onu korumak, kollamak asli görevimizdir. Dünyanın hiç bir yerinde böylesine güzel, doğa harikası bir tektonik gölünü bulamazsınız. Allah'ın bize bahşettiği güzelliği gelecek nesile aktarmak için 24 saat sahadayız. Örnek alıyoruz, inceliyoruz, kaçakları tespit ediyoruz, besleyen kaynakların ne durumda olduğunu inceliyoruz, iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Her ay gölde 10 farklı istasyondan numune alıyoruz. Netice, hamdolsun hep standartların en üst seviyesindedir. Tarım ve Orman Bakanlığının çıkarmış olduğu yönetmelikler doğrultusunda son analizlerde de suyumuzun A1 seviyesinde olduğunu sevinerek görüyoruz. Güzel şehrimize ülkenin en kaliteli sularından bir tanesini sunuyoruz. Tüm çevresel etkenleri göz önünde bulunduruyor, adımlarımızı tüm ihtimalleri değerlendirerek atıyoruz. 32.24 metrelik seviyeyle son yılların en iyi noktasındayız hamdolsun" dedi.

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