Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi jandarma yakaladı

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde arananlar listesinde olan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı’nın aranan şahıslar listesinde olan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan Y.K. (35) ile hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.Ş. (33), jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada yakalandı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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