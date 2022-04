Türkiye Karate Şampiyonası Sakarya’da yapılacak 56 farklı ilden 2 bini aşkın sporcunun katılması bekleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 59 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerine ev sahipliği yapacak. Şampiyonaya 56 farklı ilden 2 bini aşkın sporcu, 386 kulüp, 250 antrenör ve 150 hakemin yanı sıra çok sayıda izleyicinin katılması bekleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporda bir önemli şampiyonaya daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 59 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş altı Karate Şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri Sakarya’da gerçekleştirilecek. ‘Spor Şehri Sakarya’ iddiasını güçlendirmek adına sporun her alanında önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, şampiyonalarla şehir ekonomisinin canlanmasına da katkı sunuyor.

56 farklı ilden 2 bini aşkın sporcu, 386 kulüp, 250 antrenör ve 150 hakemin yanı sıra çok sayıda izleyicinin katılması beklenen şampiyona için otellerde şimdiden 59 Mayıs tarihleri arasında yoğunluk yaşanıyor. Şehir ekonomisine katkı sunan organizasyonlar aynı zamanda Sakarya’nın sporun her alanında var olduğunu ortaya koyuyor. Sakarya Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak müsabakaların ardından şampiyonayı başarıyla tamamlayan sporcular Haziran ayında Çekya’da yapılacak Avrupa Karate Şampiyonası’nda milli formayla ülkemizi temsil edecek. Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahibi olduğu organizasyonda Sakarya’dan da her sıkletten 6 karateci tatamide madalya için mücadele edecek.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Türkiye Karate Federasyonunun önemli organizasyonları arasında yer alan Ümit, Genç ve 21 Yaş altı Karate Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerine ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 3 bini aşkın spor sevdalısını şehrimizde konuk edeceğiz. 5 gün boyunca tatamide heyecan dolu müsabakalar izleyeceğiz. Tüm sporseverleri 59 Mayıs tarihleri arasında bu önemli organizasyona davet ediyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.