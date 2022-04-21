Çocuk fındık işçiliğinin önlenmesi için toplandılar

Sakarya’da, mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesi çalışmaları fındık sezonu öncesinde başladı. “Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi” çerçevesinde, fındık tarımında çocuk işçiliğini önlemeye yönelik model proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ortaklığında yürütülen “Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi” çerçevesinde bilgilendirme toplantısında, çocuk işçiliği değerlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanları ile ILO temsilcilerinin katıldığı toplantı, Sakarya Vali Yardımcısı Selda Dural, ilgili kurum ve kuruluşlar, meslek odaları, birlikler ve STK’ların katılımıyla yapıldı.



“Çocukların kötü çalışma ve yaşam koşullarına maruz kalmalarını önlemek”

Çocuk işçiliğinin nedenleri ve sonuçlarının da değerlendirildiği toplantıda Vali Yardımcısı Selda Dural, amaçlarının çocukların kötü çalışma ve yaşam koşullarına maruz kalmalarını önlemek olduğunu ifade ederek, beklenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için ilgili yasal düzenleme ve genelgeler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı talimatlarının alanda etkin bir şekilde uygulanmasına çalışıldığını belirtti. Dural, “İlimiz mevsimlik tarımda fındık işçiliği için özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen aileleri ağırlamaktadır. İşin doğası gereği olarak bu durum her yıl rutin haline gelmiş bulunmaktadır. Mevsimlik tarım işçisi aileler çalışma yerlerine giderken çocuklarda aile ekonomisine katkı nedeniyle yaşlarına uygun olmayan tarımsal işlerde çalışabilmektedir. Bu nedenle de çalışma ve yaşam koşulları çevre ile ilişkiler eğitim ve sağlık sorunları açısından en dezavantajlı gruplara dönüşebilmektedir” diye konuştu.



“Çocuk işçiliği ile mücadele”

Toplantıda, ILO Türkiye Ofisi Kıdemli Proje Koordinatörü Ayşegül Özbek Kansu çocuk işçiliği bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi. Proje Koordinatörü Kansu, özellikle çocuk işçiliği kavramı, çocuk işçiliğinin nedenleri ve sonuçları, Dünyada ve Türkiye’de çocuk işçiliği istatistikleri, tarımda çocuk işçiliği ve çocuk işçiliği ile mücadele konularında bilgi verdi. Bunun yanında, çalışmaların ve projelerin başarı ile uygulanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Sakarya Valiliğine, ilgili kurumlara ve projeyi yürüten Vali Yardımcısı Selda Dural’a teşekkürlerini iletti. Programda, ILO Danışmanı Özgür Çetinkaya tarafından da “Tarımda Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi için Paydaşların Katılımı, Çocuk İşçiliğinin Politika ve Stratejilere Dahil Edilmesi, Çocuk İşçiliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Çalışmaları” hakkında bilgi verildi.



“Fındık, ülkemizin en önemli ihracat payına sahiptir”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Uzmanı Anıl Akçay ise, fındık ihracatının ülkemizin genel ihracatı içinde her geçen yıl artan paya sahip olduğuna, hasadının önemli bir kısmı da mevsimlik işçiler aracılığı ile yapılmakta olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye’de çocuk işçiliği ile mücadelenin tarihçesi sunumunu paylaştı. Çalışma Uzmanı Akçay, mevzuatımızda çocuk işçiliği, dünden bugüne çocuk işçiliği ile mücadele, ulusal politika belgelerinde çocuk işçiliği ile mücadele ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele İzleme ve Değerlendirme Kurulu ve diğer çalışmalar hakkında bilgi verdi. Düzenlenen toplantıda kurum temsilcileri de bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundular. Bunun yanı sıra, mevsimlik tarım işçilerinin beraberinde getirdikleri çocuklarının fındık hasadından uzak tutulmasını sağlamak amacıyla yapılan faaliyetler, yardım ve destek çalışmaları görüşüldü.

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