Sakarya’da bir günde 10 farklı kaza: 6 yaralı

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Sakarya’da bir günde meydana gelen toplam 10 farklı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 20 Nisan tarihinde meydana gelen ve neticesi alınan olayları açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sakarya’da emniyet sorumluluk bölgesinde meydana gelen toplam 10 farklı trafik kazasında, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

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