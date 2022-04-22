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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakaryaspor, şampiyonluk mesaisinde

İHA

Sakaryaspor, şampiyonluk mesaisinde

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında Serik Belediyespor’a konuk olacak Sakaryaspor, galip gelmesi durumunda rakibi Bodrumspor maçının neticesine bakmaksızın şampiyonluk sevinci yaşayacak. Yeşilsiyahlılar, müsabakanın hazırlıklarına yoğun bir tempoyla devam ediyor.
TFF 2.Lig'de lider Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Son oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 78 puanla liderliğini koruyan yeşilsiyahlılar, ligin 36. haftasında 18 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 11 galibiyet alarak 39 puanla 15’inci sırada olan Serik Belediyespor'a konuk olacak. İsmail Ogan Stadyumu’nda pazar günü saat 15.00’da oynanacak müsabaka öncesi antrenmanlarını Rüstemler Tesisleri'nde sürdüren Sakaryaspor, bu kritik deplasmandan 3 puan alarak şampiyon olmayı hedefliyor.
Öte yandan, yeşilsiyahlılar bu kritik karşılaşmadan 3 puan alması durumunda en yakın rakibi Bodrumspor'un sahasında İnegölspor ile oynayacağı maçın skoruna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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