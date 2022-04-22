Dört Kafadar Müzikali, çocuklardan tam not aldı

Erenler Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri "Dört Kafadar Müzikali" oyunu ile devam etti.

Erenler Belediyesi'nin Ramazan ayı kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor. Çocuk tiyatrosuyla devam eden program çerçevesinde "Dört Kafadar Müzikali" oyunu çocuklar ve aileler tarafından tam not aldı. Tiyatro oyununu çocuklarla birlikte izleyen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ise etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.