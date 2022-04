BBP Genel Başkanı Destici’den savaş mağduru çocuklara: “Bu savaşta hiçbir günahınız yok, sizler masumsunuz” “Türkiye’mizin, devletimizin uğraşı Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ve sizin yuvalarınıza kavuşmanız” BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya’da savaş mağduru yetim çocukları ziyaret etti

Ukrayna'daki yetimhanelerden Sakarya’ya getirilen 113 yetim çocuğu ziyaret eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Bizim uğraşımızda bir an önce Ukrayna’ya dönmeniz orda barışın sağlanması ve sizin de kendi dini ve milli bayramlarınızı orada kutlamanız, sizlerde bunu hak ediyorsunuz. Çünkü sizlerin bu savaşta hiçbir günahınız yok, sizler masumsunuz“ dedi.



Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bir dizi temaslarda bulunmak için Sakarya’ya geldi. Program çerçevesinde Rusya’nın saldırmaya devam ettiği Ukrayna'da yetimhanelerde kalan 113 çocuk ve 63 bakım personeli olan 176 kişilik kafileyi ziyaret etti. Adapazarı ilçesinde bulunan bir otelde kalan kafile, Destici’yi çiçeklerle karşıladı. Gerçekleşen ziyarette Destici, Rusya ve Ukrayna arasında olan savaşı kınayarak çocuklara günahlarının olmadığını ve savaşın bir an önce bitmesi için Türkiye’nin uğraş verdiğini söyledi. Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Türkiye’de kutlayacak olan yetim çocuklara savaşın bitmesinin ardından dini ve milli bayramlarını ülkelerinde kutlayacaklarını aktardı.



“Bu savaşta hiçbir günahınız yok, sizler masumsunuz”

Rusya ve Ukrayna savaşı arasında kalan yetim çocukları ziyaret eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Ukrayna’dan gelen evlatlarımız, hoş geldiniz Türkiye’de sizi görmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tabi gönlümüz ister ki dünyanın hiçbir noktasında savaş olmasın ve bütün çocuklar kendi aileleriyle birlikte kendi evlerinde, kendi şehirlerinde yaşasın, kendi okullarına devam etsin. Ama maalesef sadece Ukrayna’da değil dünyanın pek çok noktasında savaş var. Tabi bizim dileğimiz, Türkiye’mizin, devletimizin uğraşı Rusya Ukrayna savaşının sona ermesi ve sizin yuvalarınıza kavuşmanız. Burada emin ellerde güvendesiniz. İnşallah burada diğer vatandaşlarımızla birlikte sizlere sahip çıkan ve burada misafir eden tüm kardeşlerimizin hepsine sizin adına teşekkür ediyorum. Yarın Türkiye’de 23 Nisan bizim meclisimizin açılış tarihi hem de aynı zamanda Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. Bugünü yarın burada geçireceksiniz kutlayacaksınız. Ama biz temenni ediyoruz ki inşallah sizler kendi ülkenizin bayramlarını kendi şehirlerinizde kutlamak istiyorsunuz. Bizim uğraşımızda bir an önce Ukrayna’ya dönmeniz orda barışın sağlanması ve sizin de kendi dini ve milli bayramlarınızı orada kutlamanız, sizlerde bunu hak ediyorsunuz. Çünkü sizlerin bu savaşta hiçbir günahınız yok, sizler masumsunuz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.