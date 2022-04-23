7’den 70’e herkes bu şenlikte eğlendi Minikler, gönüllerince eğlendi aileler o mutluluklara ortak oldu Çocuk Bayramı çerçevesinde düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen ve 7’den 70’e herkesin ilgi gösterdiği şenlikte minikler gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gün geçirdi.

Akyazı Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. İlçe merkezinde gerçekleşen etkinliklerde birbirinden havalı oyuncaklar ve oyun parkurlarında eğlenen çocuklar, jonklör, sihirbaz, Kukla Show, karnaval yiyecekleri, panayır oyunları, yarışmalar, Akyazı Belediyesi Sokaktan sanata ekibi tarafından hazırlanan tiyatro ve palyaço oyunları ile eğlenceli sunumlarla gönüllerince eğlendi. İki gün sürecek olan etkinliğe 7’den 70’e tüm Akyazılılar yoğun bir talep göstererek katıldı. Bayram havasında geçen şenliklerde birçok oyunu büyük bir keyifle oynayan çocuklar unutulmaz bir gün yaşarken anne ve babalarda çocuklarının eğlencelerine ortak oldu. Etkinliğe katılımın yoğun olduğu ilk günde Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, pandemi, ekonomik kriz, soğuk hava gibi etkenlerden dolayı vatandaşlara moral olmasıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir şenlik programı yapmak istediklerini belirtti.



“Havalarda ısınmaya başladığı için böyle bir şenlik planladık”

7’den 70’e herkesin ilgi gösterdiği şenlikte açıklamalarda bulunan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Pandemi, ekonomi kriz, soğuk, yağmur derken bu günleri gördük. Hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hem de Ramazan etkinliği çerçevesinde ve artık havalarda ısınmaya başladığı için böyle bir şenlik planladık. Bu etkinliğe çocuklar ve aileleri yoğun bir ilgi gösterdi. Geçen yıl ilkini yapmıştı bu ilki gibi değil ama 23 Nisan çerçevesinde çocuklarımızı eğlendirme, büyüklerimize de Ramazan etkinlikleri maksadıyla programı düzenlemiş olduk. Ben bütün çocukların bu bayramını kutluyorum. Ramazanın da son günleri yaşıyoruz İnşallah güzel bir bayram geçiririz” dedi.

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