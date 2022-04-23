23 Nisan Sakarya’da törenle kutlandı

Sakarya’da Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tören düzenledi. Törene, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sakarya Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, Milis Kuvvetleri Anma ve Yaşatma Derneği, çok sayıda öğrenci ve aileler katıldı. Korona virüs tedbirleri doğrultusunda pandemi döneminde az sayıda kişinin katılımı ile yapılan etkinlik, normalleşme adımları sonrasında yoğun katılımla gerçekleşti. Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı’nın anıta çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla son buldu.

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